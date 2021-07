Vitão chama Luísa Sonza de esposa ao elogiar novo álbum: 'Revolucionário'

"Não consegui me recuperar, mas uma hora tinha que continuar, tenho contratos, coisas para fazer, uma equipe me esperando, minha família para cuidar. Uma hora tinha que seguir. Estou aqui, lidando com a depressão, o pânico e a ansiedade", afirmou ela em conversa com a imprensa, na quinta (15).

