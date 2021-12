Viih Tube diz que não procura mais amor em ninguém

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pegar sem se apegar, esse é o lema que tem virado regra na vida da recém-solteira Viih Tube, 21. A ex-BBB e influenciadora anunciou em outubro o fim de seu relacionamento com Bruno Magri. O ex-casal ficou três anos juntos e o anúncio do rompimento foi feito através de publicações no Instagram.

De lá para cá, ela só quer sabe de curtir a vida. Em entrevista ao F5, Viih abre o jogo sobre seus ficantes e conta que o momento de liberdade total precisa ser comemorado, já que há sete anos ininterruptos ela teve um parceiro fixo ao lado.

"Está uma loucura nas festas. Claro que um término nunca é fácil, mas meu ex foi compreensivo, nos entendemos, foi uma conversa franca, não estava como antes. Me sinto mais feliz agora, queria estar sozinha. Estou aproveitando para dar uns beijos. Estou passando o rodo", revela.

Mais recentemente, na festa Farofa da Gkay, ela foi flagrada beijando o ex-peão de A Fazenda 13 (Record) Lipe Ribeiro no primeiro dia do evento que rolou em Fortaleza (CE). A criadora de conteúdo também foi vista aos beijos com o influenciador Isaías Silva, conhecido por seus vídeos no TikTok. Depois, em vídeos, ela disse ter ficado com 48 pessoas. No Twitter, brincou: "Não peguei sapinho".

Antes mesmo de embarcar rumo à festança, Viih já dizia que o momento era de curtição sem medo de ser julgada. "Não procuro amor em ninguém, hoje eu me amo mais. Tenho minha casa, meu carro, minha vida. Por que quero macho? Quero pegar geral e tchau", diz ela que na sequência pondera: "Mas sei que jajá a gente se apega num ficante e aí fica difícil", brinca.

Quando estava enclausurada na casa do Big Brother Brasil 21 (Globo), a influenciadora dizia que queria se casar com o então namorado. Hoje, afirma ela, esse pensamento de subir ao altar não mudou, mas vai ficar mais para o futuro. "Tenho o sonho de casar e mais ainda de ser mãe, mas não agora."

E por falar no reality, dentro da casa mais vigiada do Brasil Viih viveu altos e baixos. Até a metade final da competição, ela conseguiu se aliar às pessoas certas e fugir dos paredões, mas ficou marcada pelo fato de não tomar banho todos os dias e pela forma como se posicionou no jogo.

Na opinião dela, que entrou no game no grupo Camarote e como a mais seguida nas redes sociais, e que foi ultrapassada por Juliette Freire, a terapia ajudou a lidar com o turbilhão de emoções pós-BBB.

"Antes de entrar fiz uma terapia intensiva e continuei depois de sair. Aprendi muita coisa, tive um autoconhecimento louco. Tive que ver os meus defeitos sendo jogados na minha cara e isso assusta. Amadureci rápido e saí outra pessoa", avalia ela que confirma que sua vida mudou 100%. "Hoje sou uma nova pessoa, sei o que quero fazer e onde quero estar."

E essa maturidade foi o que a ajudou a lidar com o cancelamento e com a rejeição de ter sido eliminada com mais de 96% dos votos na ocasião, um dos recordes da 21ª edição. Viih já havia passado por um cancelamento quando, aos 16 anos, cuspiu na boca de um gato.

"Foi bem mais fácil após o BBB, as coisas que falavam mal de mim ou era sobre os banhos ou sobre falsidade no jogo. Eu sei que tenho um lado grosseiro e impaciente que tenho que trabalhar. Quando saí foi tanta coisa para assimilar que acho que passou rápido. Não sofri tanto", aponta.

E apesar de tudo isso, Viih já conseguiu recuperar os seguidores (são mais de 20 milhões) perdidos e a reputação ligeiramente arranhada. Tanto que confirma ter melhorado financeiramente com tantos trabalhos que lhe foram oferecidos. Seu público, que antes era majoritariamente do universo teen, agora é composto por mais homens e adultos.

"Hoje vou numa festa e a mãe e a avó da adolescente me conhece. A exposição me ajudou com trabalhos. Como eu soube lidar com meus erros, a galera entendeu e viu que eu era aquilo. Estava sendo sincera. Não vou tirar a razão de ninguém, soube entender a todos que me criticaram", opina.

Para o próximo ano, Viih conta que tem muitos projetos. Além de querer fazer um evento para autografar seu terceiro e mais recente livro lançado, "Cancelada", em que conta os altos e baixos de sua trajetória, revela que gravou um filme com Cleo, 39, e que pretende filmar outro a partir do início de 2022. Ela também sonha em voltar a fazer teatro.