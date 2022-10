Vídeo pró-Lula com Chico e Fernanda Montenegro traz autores fazendo L com livros

"Estamos a poucos dias do segundo turno da eleição mais importante de nossa história recente -e todo esforço é pouco diante da ameaça que temos diante de nós", diz a postagem da editora, que afirma ter convidado seus autores a "se manifestarem, com seus próprios livros ou com obras marcantes em suas vidas, pela construção de um país democrático e igualitário".

A iniciativa puxada pela editora traz a hashtag #FazoLcomolivro, conclama leitores a enviarem seus próprios vídeos e representa um apoio institucional da Companhia das Letras, o maior conglomerado editorial do Brasil, ao candidato petista no segundo turno das eleições.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.