Exposição instagramável sobre Monet é adiada em SP por atrasos na montagem

Sem quadros de verdade, a atração conta também com obras apresentadas em animações digitais, projetadas em 2D e 3D, formando oito narrativas audiovisuais, que representam os diferentes momentos e fases artísticas do artista.

"Monet à Beira d'Água" entrou em cartaz primeiro no Rio de Janeiro e é mais uma das exposições instagramáveis e imersivas a abrir as portas em São Paulo —outros pintores como Renoir, Portinari e Van Gogh já passaram pelo mesmo recentemente. Na nova mostra, o espaço no Villa-Lobos vai projetar 285 obras do pintor francês Claude Monet em painéis com até 7,5 metros de altura.

Mais de 60 mil ingressos já foram vendidos para a visitação. Quem comprou bilhetes para esta sexta e foi prejudicado com o adiamento pode comparecer ao local a partir de terça (25), no dia e horário que quiser e entrar normalmente na mostra.

