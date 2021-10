Vaquinha online arrecada fundos para família de Halyna Hutchins

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma vaquinha virtual está arrecadando desde sexta-feira (22) fundos para ajudar a família da diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, morta por um tiro acidental disparado pelo ator Alec Baldwin, 63, no set de gravações do filme "Rust", nos Estados Unidos.

A vaquinha, que foi compartilhada pelo ator Elijah Wood, 40, nas redes sociais, foi criada pelo Iatse Local 600 (International Cinematographers Guild), que representa profissionais do cinema e da televisão como diretores de fotografia, operadores de câmera e técnicos de imagem.

Até a manhã deste sábado (23), a iniciativa já tinha acumulado quase US$ 80 mil (cerca de R$ 450 mil). Na página, o Iatse afirma que a quantia é destinada ao marido de Hutchins e ao filho de nove anos do casal "nesse momento difícil". "Nós encorajamos você a doar, se puder", diz.

Hutchins morreu na última quinta (21) após ser atingida na região do estômago no set do filme "Rust", que estava sendo rodado no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O direto do filme, Joel Souza, 48, também ficou ferido, mas já deixou o hospital.

O tiro foi disparado por Baldwin, que não sabia que a arma estava carregada, segundo as investigações. Apesar de ainda ser desconhecida a responsabilidade pelo acidente, o sindicato de Hollywood afirmou que havia munição real no local. Já a arma foi entregue ao ator pelo assistente de direção Dave Halls.

Informações da polícia, no entanto, apontam que Halls não sabia que a arma tinha munição de verdade e chegou a afirmou que ela não estava carregada gritando "arma fria". De acordo com o jornal Los Angeles Times, membros da equipe já tinham reclamado das condições de trabalho no set.

Após o disparo, Baldwin, que também é produtor do filme, teria questionado o motivo de ter recebido uma arma com munição. Testemunhas dizem que o ator ficou transtornado e chorou muito do lado de fora das instalações.

Em suas redes sociais, ele falou pela primeira vez sobre o choque e tristeza causados pelo acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins, e disse estar em contato com a família da colega. "Eu estou cooperando com a investigação policial para descobrir como essa tragédia aconteceu", escreveu.

O set e uma velha igreja foram bloqueados, de acordo com relatos da imprensa local. Bonanza Creek Ranch é conhecido por produções de filmes de faroeste. O caso segue em investigação. Uma fonte próxima disse que Baldwin foi interrogado e estava chorando, segundo o Santa Fe New Mexican.