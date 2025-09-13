"Um reality que não está preparado para receber pessoas LGBT", diz Pepita sobre A Fazenda





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Pepita, 42, marcou presença no The Town neste sábado (13), em São Paulo, e aproveitou para comentar sobre música, carreira e televisão. Animada com os shows, ela contou que chegou atrasada por causa de compromissos profissionais, mas não queria perder a apresentação do pagodeiro Péricles.

"Eu queria ver o MC Livinho, mas acabei chegando um pouquinho atrasada porque estava trabalhando. Agora estou ansiosa para ver o Pericão, que é meu padrinho de casamento. Vai ser emocionante", disse.

Quando o assunto foi televisão, ela opinou sobre A Fazenda 17, que estreia na próxima segunda-feira (15), às 22h30, na Record. "Eu acho que a gente tem essa mania de esperar muito e às vezes se decepciona. Estou ansiosa para assistir, mas tem algumas pautas que precisam ser organizadas e lapidadas", afirmou.

A artista fez questão de destacar que o reality rural ainda falta preparo em relação à diversidade. "O reality não está pronto para receber pessoas LGBT, mulheres travestis. Temos que cobrar cada vez mais, senão nunca vai mudar", declarou.

Pepita confirmou que não estará nesta edição, mas reforçou o desejo de se ver mais representada na televisão. "Eu queria que pessoas iguais a mim estivessem lá. Queria me ver na TV, em realities e séries".