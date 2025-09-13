Morre Hermeto Pascoal, o bruxo da música brasileira, aos 89 anos





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu neste sábado (13), aos 89 anos, o compositor, arranjador e multi-instrumentista Hermeto Pascoal, conhecido como o bruxo dos sons. A informação foi confirmada pela equipe e a família do artista em suas redes sociais.

"Com serenidade e amor, comunicamos que Hermeto Pascoal fez sua passagem para o plano espiritual, cercado pela família e por companheiros de música. No exato momento da passagem, seu Grupo estava no palco, como ele gostaria, fazendo som e música", diz a publicação. Pascoal deveria se apresentar no festival AcessaBH, na capital mineira, neste sábado, mas a apresentação foi cancelada horas antes.

"Como ele sempre nos ensinou, não deixemos a tristeza tomar conta, escutemos o vento, o canto dos pássaros, o copo d'água, a cachoeira, a música universal segue viva", continua o comunicado. "Pedimos respeito e privacidade neste momento. Quem desejar homenageá-lo, deixe soar uma nota no instrumento, na voz, na chaleira e ofereça ao universo. É assim que ele gostaria."

A família diz ainda que divulgará, em breve, informações sobre a cerimônia de despedida, por meio das redes sociais oficiais do artista.