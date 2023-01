Um ano após sofrer aborto, Jessie J anuncia gravidez: 'Feliz e apavorada'

Na publicação, celebridades parabenizaram a cantora. Entre elas, as cantoras Rita Ora, 32, Leona Lewis, 37, e Toni Kelly, 30. "Você parece radiante e cheia de alegria. Muitos parabéns", escreveu a cantora Ellie Goulding, 36. "Quando você me contou, senti a maior gratidão. Você merece isso além da conta", disse a atriz Ruby Rose, 36. A brasileira Larissa Manoela, 22, também deixou um recado: "Parabéns".

Jessie publicou um vídeo com várias imagens do início da gestação --o primeiro exame positivo, registros de ultrassom e imagens do crescimento de sua barriga-- ao som da música "Sunflower". "Honestamente, essa garota só quer chorar feio em público dentro de um macacão, comendo um picles com cobertura de chocolate, sem ninguém me fazendo perguntas", escreveu também na legenda.

