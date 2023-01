Repórter da GloboNews tem crise de tosse e interrompe transmissão ao vivo

A repórter voltou ao ar alguns minutos depois, convocada pela âncora: "Já estou de volta com a Fernanda, agora recuperada depois de um copo de água". "Isso, Mari. Eu peço perdão, acabei me engasgando, tomei um copo de água e já estou 100% recuperada", respondeu a repórter.

"É melhor, não tem problema não. Toma uma água aí", aconselhou a âncora. "Enquanto isso, eu vou falar de outro assunto e a gente já volta a falar com a Fernanda depois do copo de água", complementou Mariana.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A repórter da GloboNews Fernanda Rouvenat teve uma crise de tosse que interrompeu sua entrada ao vivo na edição do meio-dia do jornal. A jornalista até tentou concluir sua fala, mas, na terceira vez em que a tosse a fez engasgar, precisou interromper a transmissão temporariamente. A âncora do jornal Mariana Queiroz tranquilizou a repórter: "Não tem problema não".

