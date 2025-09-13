   Compartilhe este texto

Tratando câncer de mama, Jessie J se emociona e manda recado no The Town

Por Folha de São Paulo

13/09/2025 18h45 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jessie J se emocionou ao falar sobre o tratamento contra o câncer durante sua apresentação no Palco Skyline do The Town, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A cantora, que está tratando um câncer de mama, mandou um recado para os fãs. Ela agradeceu o carinho e falou sobre pessoas que também estão passando pelo mesmo que ela.

"Se alguém aqui está passando por um tratamento para o câncer ou conhece alguém que está passando por isso: saiba que eu quero te abraçar muito forte e te dar todo o amor que eu sentir nos últimos meses e devolvê-lo todo de volta para vocês", disse Jessie J.

A artista falou que cantar é sua cura e agradeceu ao festival pelo espaço. "Por que não cancelar esse show? Por que você ainda está aqui? É por isso, pessoal [se referindo ao público]. Algumas pessoas tomam remédios, sabe. Algumas meditam, mas isso [cantar] é o que mais me cura", declarou.

"Esse não é o meu show normal, mas agradeço ao The Town por me permitir a fazer um show completo mesmo assim."

Ao final, os fãs falaram que a amavam e ela repetiu em português: "Jessie J te amo".

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista Bastidores da Política
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Arte e Cultura

+ Arte e Cultura


13/09/2025

Caio Blat leva Dostoiévski inclusivo para festival em BH e lota teatro em 11 minutos

13/09/2025

"O personagem sempre foi dela", diz Giullia Buscacio sobre atuação de Bella Campos em 'Vale Tudo'

13/09/2025

Esposa de Bruce Willis diz que acidente durante 'Duro de matar' pode ter colaborado para doença do ator

13/09/2025

Taís Araujo e Lázaro Ramos celebram 21 anos de união com carrossel de fotos a declarações

13/09/2025

Saúde e felicidade, comemora Laura Cardoso ao completar 98 anos

13/09/2025

MP quer suspender show de Leonardo de R$ 800 mil em Teresópolis

13/09/2025

Tenório Jr. é encontrado e identificado na Argentina quase 50 anos após morte

13/09/2025

Brasil foi montado errado, diz Kleber Mendonça, que traz novos temas em longa

13/09/2025

Paramount critica boicote de celebridades contra indústria cinematográfica de Israel

13/09/2025

Festival Dupla de Três tem shows grátis de Letrux, Ana Cañas, Cícero e Tiê em setembro

13/09/2025

Cardi B tem dia de camelô e vende seu novo disco em metrô de Nova York

13/09/2025

Emmy, que entrega prêmios neste domingo, tem disputa acirrada com estreantes

13/09/2025

Álbum 'Certas Coisas' reforça intimidade entre Hélio Delmiro e Augusto Martins

13/09/2025

Mariah Carey perdeu a mãe e a irmã no mesmo dia, há um ano

13/09/2025

Estou me permitindo fazer o que dá vontade, diz Cátia Fonseca

13/09/2025

Luísa Sonza canta Felipe Dylon e RPM em show com covers para plateia pequena e apática

13/09/2025

Backstreet Boys, no The Town, abraça cafonice e viaja para tempos mais simples

13/09/2025

Brasil sofre pilhagem cultural de empresas de IA, diz professor de Cambridge

12/09/2025

Rogério Flausino vê festivais como chance de apresentar o Jota Quest a novas gerações

12/09/2025

Ia ser uma surpresa, diz Pedro Waddington sobre Thiago ser assassino de Odete em 'Vale Tudo'

12/09/2025

Jason Derulo leva bailarinos de Beyoncé ao The Town e fica com tanquinho à mostra

12/09/2025

Flávia Saraiva diz que vai disputar só mais uma Olimpíada

12/09/2025

Musical sobre Clara Nunes ganha curta temporada em SP com Emanuelle Araújo

12/09/2025

'O Agente Secreto' abre o Festival de Brasília em clima de comemoração política

12/09/2025

'Morria de rir desse negócio de Fodete Roitman', diz Walter de 'Vale Tudo'

12/09/2025

Pedro Sampaio faz The Town rebolar com remix de funk, Backstreet Boys e Lady Gaga

12/09/2025

Escolhemos crescer juntos, diz Sophia Abrahão sobre terapia desde o início do namoro

12/09/2025

'O Agente Secreto' e 'Manas' protagonizam disputa por vaga brasileira no Oscar

12/09/2025

Duquesa mostra no The Town por que é a 'adulta na sala' do trap nacional


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!