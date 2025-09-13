   Compartilhe este texto

"O personagem sempre foi dela", diz Giullia Buscacio sobre atuação de Bella Campos em 'Vale Tudo'

Por Folha de São Paulo

13/09/2025
Arte e Cultura



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de interpretar Sandra na novela "Renascer", na Globo, em 2004, Giullia Buscacio, 28, chegou a disputar o papel de Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo" na mesma emissora, mas não foi aprovada. Em entrevista recente, ela reconheceu que a escolha de Bella Campos foi um acerto da autora Manuela Dias. "O personagem sempre foi dela, sabe? No sentido de que parecia escrito para ela", afirmou.

A atriz continuou elogiando a colega: "Bella está dando um show. Fico muito feliz em vê-la brilhando, e eu não tinha dúvidas. Quando soube que ela faria, sabia que ela ia brilhar. Além de ser uma excelente atriz, a Bella é uma mulher muito forte", disse em entrevista ao podcast Posso te Ligar?.

Giullia adiantou que também terá a oportunidade de se apresentar ao público como Suzana, personagem da série "Os Donos do Jogo", da Netflix, com estreia prevista para novembro. "É uma trama incrível... Estou apaixonada pela minha personagem, e tenho certeza de que as pessoas vão se apaixonar", destacou.

A atriz reforçou acreditar que cada papel tem o "dono certo" e que existe um fluxo natural que coloca cada um no caminho do que lhe é reservado. "É incrível ver como as coisas certas vão para as pessoas certas. Ninguém tira o que é de ninguém. O que é de cada pessoa vai diretamente para ela. Estou muito em paz com isso", afirmou.

