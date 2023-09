Tom Brady desembarca em São Paulo e é presenteado com escultura avaliada em mais de R$ 100 mil

Durante um evento da XP Inc., a peça foi entregue diretamente nas mãos de Tom Brady pelo economista, cofundador e Presidente Executivo do Conselho de Administração da empresa, Guilherme Benchimoll.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O lendário Tom Brady, 46, está desfrutando de sua estada no Brasil de maneira especial. O ex-jogador de futebol americano, reconhecido como um dos maiores atletas de todos os tempos, desembarcou em São Paulo nesta semana e foi surpreendido, neste sábado (2), com uma escultura que homenageia sua carreira.

