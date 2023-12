Todos os idols que devem servir em 2024 (e quem deve retornar!)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Se existe um fato que todo fã de k-pop sabe que vai enfrentar é que seus idols preferidos vão ter que servir ao Exército sul-coreano. O serviço, voluntário para mulheres, é obrigatório para todos os homens entre 18 e 28 anos (podendo existir extensão até os 30 dependendo da profissão da pessoa). Existem algumas exceções que conquistam a dispensa, especialmente esportistas. O caso mais recente foi a liberação dos jogadores de LoL (League of the Legends) do time coreano que venceram a principal competição na China e não precisarão servir.

Nos grupos de k-pop a grande maioria dos idols serve quando se aproxima dos 30 anos, algo que não é muito comum na sociedade coreana, onde os homens costumam ir antes dos 20 para "se livrar" da obrigação. Infelizmente isso entra em conflito o modus operandi do k-pop, onde essa é a idade média de debut da maior parte dos integrantes dos grupos.

O sofrimento parece maior agora, pois finalmente todos os membros do BTS foram servir e criou-se bastante expectativa que eles poderiam ser os primeiros idols a conseguirem uma liberação do governo assim como jogadores conseguem. Os membros mais velhos do grupo, Jin e Yoongi, já estavam com mais de 28 anos, inclusive, quando se alistaram. No fim, os mais novos acabaram indo antes para que o grupo consiga se reunir todo em 2025; o serviço dura em média de um ano e meio até dois anos, dependendo da posição em que a pessoa se candidata/é escolhida. Idols com algum problema físico crônico e/ou licença médica trabalham como funcionários públicos (Yoongi do BTS e Taemin da Shinee são exemplos recentes).

Essa prática de todos os integrantes irem praticamente juntos não é das mais populares, pois as empresas precisam manter a máquina girando, e assim enquanto alguns membros saem de circulação para servir, eles aproveitam a promovem units e carreiras solos dos que ficaram, para assim seguirem lucrando com álbuns, turnês e shows. Com grupos bastante estabelecidos como BTS e Big Bang, isso é mais fácil, uma vez que o fandom sustenta esse hiato com sucesso.

Como estamos entrando em 2024, praticamente todos os idols nascidos entre 1994 e 1996 já estão no limite de tempo para irem servir, isso significa que quase todos os idols da terceira geração - uma das maiores e mais bem sucedidas - ficarão afastados por um tempo.

QUEM JÁ FOI E QUEM DEVE IR NO PRÓXIMO ANO?

Além de todo BTS, o último membro do EXO que falta servir, Sehun, também deve se alistar ainda esse ano (21 de dezembro) e se juntar ao Kai, que foi há uns meses. Os maknaes da Monsta X, Joohoney, Hyungwon e I.M também figuram na lista de ausências que sentiremos falta ano que vem. Alguns integrantes da hyung line de grupos de extremo sucesso como Seventeen (Scoups e Jeonghan) e NCT (Taeil e Taeyong) nascidos entre 94 e 95.

E até mesmo solistas, como é o caso do Seungyoun, WOODZ, o nosso Luizinho, que apesar de ainda ter tempo (ele nasceu em 1996), afirmou que vai se alistar em janeiro do ano que vem pois ele conseguiu ser aprovado para fazer parte da banda do Exército. Um lado positivo de tudo isso é que tanto Seventeen quanto NCT 127 possuem membros que não nasceram na Coréia do Sul, portanto não precisarão servir, como é o caso do Joshua (Seventeen), Yuta e Johnny (NCT 127), todos nascidos em 1995.

QUEM DEVE VOLTAR ANO QUE VEM?

As Armys podem comemorar, pois já em junho do ano que vem Jin estará de volta. J-Hope deve ser liberado em outubro. Ahgases, fãs da GOT7, também terão motivos para ficarem bastante felizes, pois o líder JayB e Jinyoung estarão de volta em novembro. Wonho, ex-Monsta X e atual solista volta em setembro, assim como Mino da WINNER. Ha Sungwoon sai em abril e Minhyuk da Monsta X volta em outubro.

O QUE OS IDOLS FAZEM NO SERVIÇO MILITAR?

Os idols podem escolher entre as principais áreas de serviços: militar, marinha, naval e força aérea. É possível ser soldado ativo ou não ativo. Pessoas com limitações físicas ou até mesmo psicológicas podem optar pelo serviço público. Existem casos de idols que começaram como soldados ativos e acabaram como funcionários públicos por terem sofrido durante todo o processo. O serviço militar sul-coreano é conhecido por ser difícil e para entender melhor a dinâmica vale a pena assistir à série D.P Dog Day que retrata a realidade do alistamento obrigatório e como isso modifica profundamente a vida de todos os envolvidos.