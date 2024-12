Título do Botafogo na Libertadores sobe ibope da Globo em SP e chega a 40 pontos no Rio

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - O título inédito do Botafogo contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores da América neste sábado (30) subiu a audiência da Globo e fez a ESPN liderar entre todos os canais de TV por assinatura.

Segundo dados prévios de audiência obtidos pelo Grande São Paulo, a partida com narração de Luis Roberto, com comentários de Roger Flores e Caio Ribeiro, marcou 19 pontos de média com picos de 21 na capital paulista.

A Record marcou 4 e o SBT fechou com 3. São cinco pontos acima do que Marcos Mion com o Caldeirão e a novela das seis "Garota do Momento" alcançam entre 17h e 19h04, faixa em que a bola rolou no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina.

Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores. No Rio de Janeiro, os números foram ainda mais robustos. Foram 36 pontos de média com 40 pontos de pico. O resultado máximo foi a maior audiência da Globo na capital fluminense em 2024. Record e SBT ficaram com 2 pontos. No Rio, cada ponto vale 125 mil telespectadores.

Na TV por assinatura, a ESPN conseguiu picos de 12 pontos de audiência no Ibope PNT da TV paga. O jogo no canal esportivo da Disney liderou de forma isolada entre todos os canais de TV por assinatura brasileira com bola rolando.

A equipe de General Severiano derrotou o Atlético Mineiro por 3 a 1, na Argentina, e se tornou campeã da Copa Libertadores. Luiz Henrique, Alex Telles e Júnior Santos fizeram os gols. Com o título, o time garante presença na Copa Intercontinental em dezembro e no Super Mundial de Clubes em junho de 2025.