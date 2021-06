Tico Santa Cruz deixa motoclube que participa de motociata com Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tico Santa Cruz, 43, anunciou em suas redes sociais que está deixando o grupo de motociclistas Abutre's Moto Clube em meio à participação deste na motociata promovida em apoio a Jair Bolsonaro em São Paulo, neste sábado (12).

"Venho por meio desta nota oficial comunicar que a partir de hoje, dia 12 de junho de 2021, não faço mais parte do Abutre's Moto Clube. Fui convidado em 2019 para fazer parte com a função de colaborar nas ações sociais do Clube. Nestes três anos que estive, conheci muita gente legal, fiz vários amigos, participei de várias ações importantes", escreveu o músico.

Ele disse, em seguida, que no estatuto do motoclube existem cláusulas que proíbem a participação de seus membros em eventos políticos portando uniformes e outros símbolos que remetam à associação -o que foi desrespeitado durante a manifestação em apoio a Bolsonaro.

"No dia de hoje, por uma decisão da presidência atual, mediante a uma votação interna com seus diretores nacionais, o motoclube optou por participar de um passeio de motocicletas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, colocando assim a marca, o colete e as cores do Abutres num movimento político", afirmou.

Foi por isso que Tico Santa Cruz, que já se posicionou várias vezes contra Bolsonaro, decidiu deixar o grupo. "Não apoio a atitude do clube, não apoio Jair Bolsonaro e me desligo a partir de agora, com muita tristeza, desse que foi um lugar importante na minha vida e trajetória" finalizou.