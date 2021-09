Taís Araujo diz que precisou de 'coragem' para ser sua própria empresária

Sobre o uso das redes sociais como ferramenta de expressão e opinião, Taís Araujo diz que aborda assuntos relacionados a política, pandemia e racismo de forma natural, sempre pensando em gerar um debate saudável com os seguidores. "As pessoas conseguem entender e conseguimos discutir, debater assuntos que são importantes."

Sobre sua participação no The Masked Singer, a atriz diz estar se divertindo bastante. Também se mostra animada com a interação com o público nas redes sociais, em especial no Twitter, onde diz ter liberdade para brincar. "Estávamos precisando de uma coisa assim agora, em que o único comprometimento é se divertir."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Representatividade, pluralidade e independência são palavras que podem definir parte da trajetória da atriz Taís Araujo, 42. Atualmente como jurada do The Masked Singer Brasil (Globo), a artista acumula uma lista de programas, novelas e séries em que atuou e agora é também a administradora de sua própria carreira.

