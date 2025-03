Sydney Sweeney se hospeda em hotel por quase um mês e levanta rumores de separação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sydney Sweeney, 27, está hospedada desde meados de fevereiro em um quarto luxuoso no Hotel Beverly Hills. Segundo o TMZ, a atriz se hospedou sozinha e foi estendendo a estadia ao longo dos dias.

Ela é noiva do empresário Jonathan Davino, 41, desde 2022. Os dois estão juntos desde 2018 e iriam se casar em maio deste ano, mas adiaram o enlace devido a compromissos profissionais da atriz.

No momento, Sydney está em Paris para participar da Fashion Week. Seu endereço momentâneo, no entanto, continua sendo o hotel.

De acordo com a publicação, a atriz tem sido vista com frequência no restaurante do hotel, sempre com suas amigas e seu guarda-costas, nunca com o noivo. No final de semana, ela almoçou com Lauren Sanchez, noiva do segundo homem mais rico do mundo, Jeff Bezos.

Entre os funcionários do hotel, circulam rumores de que a atriz terminou o noivado com Jonathan. Eles foram fotografados juntos pela última vez em janeiro deste ano. O TMZ procurou a assessoria de imprensa da atriz, mas não teve resposta.

Sydney Sweeney é conhecida pelas séries "Euphoria" e "White Lotus". Seu filme mais recente é "Todos Menos Você".

Em entrevistas, a atriz já disse que prefere namorar pessoas de fora do mundo do showbusiness. Ela também costuma ser discreta sobre sua relação com Jonathan, com quem tem uma diferença de idade de 13 anos.