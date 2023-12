Susan Sarandon se desculpa após comentários antessemitas em protesto

Na noite de sexta-feira (1), Sarandon publicou uma nota no Instagram afirmando que cometeu um "erro terrível" em seu discuso. A atriz tinha dito na manifestação que "há muitas pessoas com medo de serem judias neste momento e elas estão experimentando como é ser muçulmano neste país".

