Sônia Lima conta que Silvio Santos a ajudou vender Playboy

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e apresentadora Sônia Lima, 61, revelou em entrevista ao podcast Papagaio Falante que Silvio Santos foi um dos responsáveis pelo grande sucesso de seu primeiro ensaio nu para a revista Playboy, em 1987.

Segundo ela, foi o apresentador que negociou e divulgou o ensaio. "Quando saiu, esgotou em três dias", contou. Até ela teve dificuldade de conseguir um exemplar.

Na entrevista, Sônia revelou outra curiosidade: o pai, um militar, não soube que ela havia saído na Playboy em 1987. Não havia internet, ela não contou, o pai não tinha o hábito de frequentar bancas de revistas e não foi informado por outras pessoas sobre o ensaio da filha.

Em 1992, Sônia posou mais uma vez para a revista após enfrentar problemas financeiros, mas dessa vez a notícia chegou até o pai.

Ex-jurada do programa de Silvio Santos, ela falou também sobre os boatos de que namorava o apresentador. Segundo a atriz, os rumores eram tão fortes que ela era seguida o tempo todo por um paparazzo.

Sônia negou o affair com Silvio Santos e também desmentiu ter namorado Faustão ou Pelé, como diziam as fofocas da época. Não negou, no entanto, as tentativas de aproximação feitas pelo jogador, inclusive com a ajuda de Sérgio Mallandro, apresentador do Papagaio Falante ao lado de Luiz França.

"Nunca teve nada", afirmou sobre o dono do SBT. Antes do casamento de 32 anos com o apresentador e político Wagner Montes, morto em janeiro de 2019, a ex-jurada namorou o jogador Éder. Sônia teve um filho com Wagner, o ator Diego Montez, 31.