Solteira, Bruna Griphao diz que está mais exigente





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - De última hora, a carioca Bruna Griphao pegou uma ponte aérea e veio parar em São Paulo para curtir o The Town.

"Vim ver o Don Toliver, Matuê, Lauryn Hill e Travis Scott. Muitos shows, muita gente maneira para assistir hoje", diz Bruna ao F5.

Cantora e atriz, ela está com várias frentes de trabalho. Vai lançar em breve um EP de cinco músicas e o filme "Por Você", em que interpreta uma jovem que perde a mãe em um acidente.

Solteira, Bruna diz que só quer se envolver quando encontrar a pessoa certa. "Estou solteira já tem uns anos e pretendo continuar se não achar uma pessoa que venha para acrescentar", diz.

Aos 26 anos, ela conta que a maturidade traz mais exigência na hora de se relacionar.

"Conforme a gente vai ficando mais velha, os interesses, as exigências, o que você procura num parceiro ou numa parceira são outras coisas. A gente vai ficando maduro e vai procurando alguém que faça sentido você construir uma vida, uma família. Então é mais difícil", diz.

"Quando a gente é mais novo, alguém que a gente se interessa já é alguém que vai namorar. E hoje em dia, se interessar não é o suficiente. Tem várias outras coisas que a pessoa precisa acrescentar e vice versa, a gente também tem que acrescentar na vida da pessoa. Estou em um momento que, se eu for entrar em um relacionamento, é com alguém que eu queira construir algo", completa.