Simone e Simaria anunciam live especial de Páscoa e diz que estão 'ansiosas'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As coleguinhas, Simone e Simaria, anunciaram uma live especial de Páscoa, neste domingo (4). Intitulada Debaixo do Meu Telhado, a apresentação ocorrerá a partir das 17h no canal oficial da dupla sertaneja no Youtube.

A live irá acontecer diretamente de Boituva, no Haras Ana Dantas. Além disso, conta com as participações especiais de Tarcísio do Acordeon e Tierry, e o repertório musical trará hits do novo DVD, antigos sucessos da carreira e clássicos do forró.

"Meus amores, estamos ansiosas por mais esse encontro. Estamos felizes com o retorno da Simone com a nossa pequena Zaya e com toda a repercussão e sucesso do nosso DVD 'Debaixo do Nosso Telhado'", disse Simaria.

"Resolvemos promover esse novo encontro com os nossos fãs, nesse momento tão delicado que estamos vivendo, e promover uma tarde especial. Esperamos levar alegria e amor através da nossa live!" concluiu a artista".

Simone falou sobre como se sente em realizar a primeira live após o nascimento de Zaya, sua caçula: "Gera uma ansiedade grande na gente. Mas, estou muito feliz com esse retorno, ainda estou voltando aos pouquinhos, até porque é tudo muito recente", explica em entrevista à Caras.

"Graças a Deus, tenho uma família maravilhosa, uma rede de apoio que me ajuda muito com meus filhos", concluiu a cantora. Recentemente a artista explicou porque parou de amamentar sua filha cerca de um mês após ela ter nascido.

"Não tenho leite", escreveu a cantora em seu Instagram, acompanhado de emojis chorando. Zaya é fruto da relação de Simone com o empresário Kaká Diniz, com quem é casada desde 2013. O nascimento da bebê aconteceu nos Estados Unidos, em 22 de fevereiro.