Evandro Mesquita, Susana Vieira e Ritchie são vacinados contra Covid

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conforme a campanha de vacinação contra a Covid-19 avança pelo país, mais famosos recebem a primeira e segunda dose do imunizante. Susana Vieira, 78, recebeu a segunda dose nesta quinta-feira (1°), no Rio de Janeiro, e comemorou a imunização.

"Quem nega a vacina não merece viver. As pessoas estão morrendo porque ainda não conseguiram tomar a vacina, a verdade é essa. Então você tem que agradecer se conseguiu tomar a vacina", afirmou a atriz em entrevista à GloboNews.

"Sou muito grata aos cientistas, sei que eles foram incansáveis nessa missão. Esse dia ficará para sempre registrado no meu coração. Tem sido um tempo difícil para a humanidade, mas há esperança! Seguiremos firmes e de máscara! Viva a vida!", completou Susana.

Também nesta quinta, o cantor Ritchie, 69, recebeu a primeira dose do imunizante e comemorou nas redes sociais. Dono do sucesso "Menina Veneno" (1983), o artista fez uma brincadeira com o hit: "Covid veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Viva o SUS".

"Estou aqui comemorando minha primeira dose da vacina porque quero que vocês saibam que eu também pensei que esse dia jamais chegasse, e chegou. E vai chegar para você também se você continuar se cuidando e cuidando dos seus", escreveu o cantor, em seu Twitter.

Evandro Mesquita, 69, também recebeu a primeira dose da vacina, nesta quarta-feira (31). Em seu Instagram, o humorista escreveu: "Viva o SUS, viva a ciência, a Fiocruz e o Instituto Butantã! Viva a Aline, que me vacinou e a todos os profissionais de saúde que estão no pescoço dessa crise monstra há bastante tempo".

Zilu Godoi, 62, ex-mulher de Zezé Di Camargo, 58, recebeu a segunda dose da vacina. Atualmente, ela mora nos Estados Unidos e contraiu o vírus da Covid-19 em 17 de março. Dia 28 de março, ela compartilhou em suas redes sociais o resultado negativo de um exame do coronavírus.

"Eu venci a Covid! Quero aqui, compartilhar com vocês o resultado do exame que fiz ontem", escreveu na publicação. "Obrigada por tanto carinho e amor, e pela força que recebi de vocês no decorrer desses dias! Gratidão, gratidão e gratidão!."