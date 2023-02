Sikêra Jr. é internado e precisa ser sedado 'para não fugir do hospital'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O apresentador da RedeTV! Sikêra Jr., 56, está internado num hospital de Manaus (AM) e seu quadro é estável. Segundo a esposa dele, Laura Peixoto, o diagnóstico é uma otite severa bacteriana.

"A gente viajou e, quando nós voltamos, devido à descida do avião, ele ficou com essa dor de ouvido. Passou um tempo e ele achou que iria melhorar, mas não melhorou", começou.

"Está com otite severa bacteriana. Como ele não é uma pessoa muito quieta, acharam melhor sedar para as medicações fazerem efeito e para que ele não queira fugir do hospital", emendou ela.

Ainda não há um prazo para que Sikêra saia do hospital. "Quero agradecer a todas as mensagens lindas, uma mais linda do que a outra. Em breve, quem vai estar conversando com vocês aqui é ele. Muito obrigada e continuem em oração", pediu a mulher do apresentador do Alerta Nacional.

A mulher fez questão de afastar os rumores de que o marido esteja entre a vida e a morte ou com alguma doença mais grave. "Preciso pedir para não acreditarem nas maldades que dizem."