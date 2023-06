Sidney Magal tem alta do hospital

Nas redes sociais, o cantor publicou um vídeo para tranquilizar fãs e disse que já se sentia bem. "Já estou sentando e levantando, e as pernas tremendo vão ser vistas somente nas músicas que eu danço. Tem gente dizendo que morri, não morri, não, porque morto não fala", disse com bom humor.

