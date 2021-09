'Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis', novo herói da Marvel, é aposta dos cinemas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Setembro não começa cheio de estreias no cinema, mas fica marcado como um mês importante para o universo dos filmes derivados de quadrinhos. “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis”, novo filme da Marvel, que estreia nesta quinta (2), é o primeiro longa do estúdio com um protagonista herói de origem asiática.

O longa, que tem sido elogiado pela crítica internacional, conta a história de um mestre em artes marciais que, após ficar anos escondido de um vilão poderoso nos Estados Unidos, é encontrado por ele e sua missão agora —assim como em todo filme de super-herói— é salvar o mundo.

Além da história de gibi, outro filme que carrega muitos fãs é a franquia “Uma Noite de Crimes”, que lança seu quinto longa com uma trama ainda mais violenta que as anteriores. Desta vez, os personagens vão além das 12 horas tradicionais de expurgo e precisam sobreviver em uma sociedade governada por extremistas cada vez mais cruéis.

Entre os filmes nacionais, “King Kong em Asunción” conta a história de um assassino de aluguel aposentado e depressivo. Na mesma linha reflexiva, “O Palhaço, Deserto” exibe um ex-palhaço triste analisando seus 40 anos de profissão.

Outros quatro filmes serão lançados nos cinemas essa semana: o documentário “Paque Oeste”, “O Matemático”, “After - Depois do Desencontro” e "Bagdá Vive em Mim".

É importante lembrar que, apesar do avanço da vacinação e da flexibilização da quarentena, ainda estamos em uma pandemia. Então, use máscara, mantenha o distanciamento e siga as orientações sanitárias se for ao cinema.

ESTREIAS



After - Depois do Desencontro

Baseado na série de livros “After”, o terceiro filme da franquia acompanha a vida do casal Tessa e Hardin, que, desta vez, precisará tomar difíceis decisões sobre seus próprios futuros e os de seus familiares.

EUA, 2021. Direção: Castille Landon. Com: Mira Sorvino, Arielle Kebbel e Hero Fiennes Tiffin. 16 anos.

Bagdá Vive em Mim

As tramas dos personagens —em sua maioria imigrantes— que se reúnem em um café em Londres formam o enredo do filme. Em uma das histórias centrais, uma garçonete vive em tensão com o desejo por liberdade na cidade e a pressão da comunidade iraquiana local.

Suíça, Alemanha e Inglaterra, 2019. Direção: Samir. Com: Waseem Abbas, Haytham Abdulrazaq e Waseem Abbas, Zahraa Ghandour. 16 anos.

King Kong em Asunción

Não, este não é mais um filme sobre o gorila gigante que invade os Estados Unidos. A história, na verdade, fala sobre um assassino de aluguel que, ao se aposentar da vida de crimes, viaja para Assunção, no Paraguai, em busca da sua filha.

Brasil, 2020. Direção: Camilo Cavalcanti. Com: Andrade Júnior, Ana Ivanova e Fernando Teixeira. 16 anos.

O Matemático

O filme, que se passa na década de 1930, nos Estados Unidos, narra a vida de Stan Ulam, um imigrante polonês que criou a bomba de hidrogênio e o primeiro computador.

Alemanha, Polônia e Reino Unido, 2020. Direção: Thorsten 'Thor' Klein. Com: Philippe Tlokinski, Esther Garrel e Sam Keeley. 12 anos.

Uma Noite de Crime - A Fronteira

O longa continua a série “Uma Noite de Crime”, na qual um país cria uma lei suprema que autoriza que, uma vez por ano, qualquer cidadão possa cometer atos violentos sem punição. No quinto filme da sequência, os sobreviventes precisarão aguentar mais de 12 horas de expurgo.

EUA, 2021. Direção: Everardo Gout. Com: Ana de la Reguera, Tenoch Huerta e Will Patton. 16 anos.

​Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

No filme que marca o início de um novo universo cinematográfico da Marvel, Shang-Chi é um lutador de artes marciais que vive escondido nos Estados Unidos. Certo dia, é encontrado pela organização comandada por seu pai, um homem poderoso que ameaça destruir a terra.

EUA, 2019. Direção: Destin Daniel Cretton. Com: Simu Liu, Awkwafina e Tony Chiu-Wai Leung. 12 anos.

O Palhaço, Deserto

Com o centro de São Paulo como cenário, o longa conta a vida de Cidadão, um ex-palhaço que dedicou 40 anos de sua vida à profissão e agora vive dias cheios de dilemas na recente aposentadoria.

Brasil, 2021. Direção: Patrícia Lobo. Com: Paulo Jordão, André Ceccato e Aline Abovsky. 14 anos

Parque Oeste

Eronilde volta ao Parque Oeste Industrial, na região sudoeste de Goiânia, dez anos após passar por uma desocupação traumática no local em 2005. Relatos pessoais e matérias de jornais da época conduzem o documentário.

Brasil, 2018. Direção: Fabiana Assis. 12 anos