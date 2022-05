Sexta temporada de 'Black Mirror' está em desenvolvimento pela Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem novas temporadas desde 2019, a série original Netflix "Black Mirror" trouxe boas notícias para os fãs. Na manhã desta segunda-feira (16), o site Variety anunciou que uma nova leva de episódios está sendo preparada.

A produção da sexta temporada estaria no processo de escalação de um novo elenco, mas não há informações sobre a trama dos episódios. Apesar disso, a expectativa é que a nova temporada tenha mais episódios do que a anterior, que contou apenas com três histórias.

Ainda segundo o site norte-americano, a série deve tratar cada episódio como um filme individual, assim como nas temporadas mais recentes. Os episódios em geral têm mais de 60 minutos de duração e valores de produção altos.

Nas redes sociais, fãs e internautas comemoraram o retorno da série. "Acordem! 'Black Mirror' está de volta", escreveu uma. "Feliz que 'Black Mirror' não foi cancelada", disse outro. "O que eles vão fazer nessa série se a gente já está vivendo o próprio 'Black Mirror'?", questionou uma terceira.

Em outubro de 2021, uma empresa norte-americana especializada em robótica compartilhou vídeos nas redes sociais de um cão robô equipado com uma arma. Segundo a New Scientist, uma versão desarmada do robô está sendo usada como segurança de perímetro na Base Aérea de Tyndall, na Flórida.

Depois que as imagens dos cães robôs foram compartilhadas nas redes sociais, os internautas começaram a comparar com um dos episódios de "Black Mirror". No episódio, os cães robôs perseguem os humanos em um cenário apocalíptico. "Os caras fizeram mesmo o cão robô assassino de Black Mirror", escreveu um internauta no Twitter. Outro comentou: "'Black Mirror' nunca foi teoria!"