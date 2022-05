Arthur Aguiar diz que não sabe o que fará com prêmio do BBB e ainda não o recebeu

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Campeão da 22ª edição do Big Brother Brasil (Globo), Arthur Aguiar, 33, foi ao programa Encontro com Fátima Bernardes para falar sobre as mudanças em sua vida após o reality, na manhã desta segunda-feira (16). Com a agenda lotada, ele disse que ainda não sabe o que fará com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Ainda nem recebi esse dinheiro, nem está comigo", afirmou ele. O cantor disse que está com a agenda lotada de compromissos, mas que agora consegue entender como o momento é especial em sua carreira. Ele ainda comentou que a decisão de voltar para as redes sociais foi a favor de seus fãs, ele disse que estar longe das redes era como "alimentar meus 'inimigos' e deixar pessoas que gostam de mim sem nada".

"Não queria saber quais foram os artistas que ficaram contra mim, queria saber os que me apoiaram. Quando eu vi que estava começando a me alimentar dessa parte negativa, era o momento de fazer essa pausa", explicou sobre o período de pausa na internet. Para o artista, entrar no reality já foi uma virada em sua carreira e vida. "Eu estava entrando cancelado", relembra.

O ator reforça que a decisão de aceitar o convite foi muito motivada por sua esposa, Maíra Cardi, 38. "Eu tinha muita vontade de ir, mas não tinha nenhuma coragem", pontua. "Não era um passeio para mim, eu fui muito focado em jogar. [Pude ver] em que momento me perdi na minha caminhada."

Para projetos futuros, o artista diz que irá participar de um desafio de emagrecimento em 30 dias com sua esposa, que irá se iniciar em 1º de junho. Além disso, ele também comentou --sem dar muitos detalhes-- que está desenvolvendo um projeto com Leandro Hassum.

Além disso, ele irá gravar um EP de seis músicas na próxima semana. Dedicado à sua carreira musical, ele irá lançar três músicas solo e outras três contarão com participações de Matheus e Kauan, Matheus Fernandes e Sorriso Maroto.