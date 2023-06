SBT demite Dudu Camargo, ex-protegido de Silvio Santos e rosto do Primeiro Impacto

Felipe Malta, que assumiu o programa no último mês, deve ser efetivado em breve como apresentador do matinal.

Em abril, Camargo atestou o processo de desgaste pelo qual passava ao sugerir, no podcast Tagarelando, que a Record o chamasse para participar do reality show A Fazenda. "Eu não sei, mas eles estão abrindo mão de mim. Não é o Silvio, não", disse ao ser questionado sobre a possibilidade de deixar o Primeiro Impacto.

No ano passado, ele chegou a ser levado para a delegacia após bater o carro sem ter habilitação ou licenciamento do veículo em dia. Mais recentemente, foi condenado a pagar R$ 30 mil em danos morais para a cantora Simony, depois de ter apalpado seus seios durante uma transmissão ao vivo.

