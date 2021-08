Sandra Oh relembra sucesso em 'Grey's Anatomy': 'Foi traumático'

Em março, a atriz canadense compareceu a um protesto que pedia o fim do racismo contra asiáticos e seus descendentes. Ela realizou um discurso para encorajar pessoas a alcançar as comunidades asiático-americanas.

"De certa forma, você faz seu trabalho como uma bolha e a deixa ir. Saí daquele show, meu Deus, quase sete anos atrás. Então, em minha mente, acabou. Mas para muitas pessoas, ainda está muito vivo. E, embora eu entenda e ame isso, segui em frente", disse Oh, que pode ser vista atualmente nas séries "Killing Eve" (BBC, 2018) e "The Chair" (Netflix, 2021).

"Quando alguém perde o anonimato, tem que construir habilidades para ainda tentar ser real. Passei de não ser capaz de sair, me esconder em restaurantes, para então conseguir de gerenciar a atenção, as expectativas alheias, sem perder o senso de identidade", eslareceu em entrevista ao Sunday Today With Willie Geist, que vai ao ar neste domingo (29).

