Samara Felippo fala sobre apoio após caso de racismo com filha: 'Agradeço profundamente'

"Todas as páginas, de um trabalho de pesquisa, elaborado, caprichado, valendo nota, feito por ela, foram arrancadas violentamente e dentro do caderno havia a frase. O caderno já está em minhas mãos e um novo caderno já foi dado a minha filha", relatou Samara em uma carta a um grupo de pais da escola, e que viralizou nas redes sociais.

Segundo Samara e o colégio, duas alunas do 9° ano do ensino fundamental pegaram um caderno da filha de Samara, que é negra, e arrancaram as folhas.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A atriz Samara Felippo falou em sua conta no Instagram neste domingo (28) para agradecer o apoio de seguidores sobre o caso de racismo que sua filha de 14 anos sofreu no colégio Vera Cruz, um dos mais tradicionais de São Paulo.

