Reginaldo Faria volta às novelas em 'Fuzuê'

Na Grande São Paulo, com os capítulos exibidos até aqui, a trama tem média de 22 pontos. Cada ponto equivale a 207 mil indivíduos na capital paulista. A previsão é que "Fuzuê" fique no ar até março de 2024 e tenha 173 capítulos produzidos.

"Fuzuê" estreou no último dia 14 de agosto e tem conseguido manter números bons de audiência para a Globo, na casa do que sua antecessora, "Vai na Fé" conseguiu de média em sua trajetória.

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Fora da televisão desde que gravou uma participação na reta final de "Um Lugar ao Sol", em 2021, Reginaldo Faria entrará em breve no elenco de "Fuzuê", novela das sete da Globo, escrita por Gustavo Reiz. Trabalhar com Reginaldo era um desejo do autor, que se diz fã de seu trabalho -com uma especial predileção por suas atuações em novelas.

