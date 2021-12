Rebel Wilson revela que equipe tinha medo que perda de peso afetasse carreira

No mês passado, a atriz disse à People que sua jornada pela saúde ainda está em curso, com altos e baixos, mas aprendeu a administrar as coisas. "Estou muito grata por fazer essas mudanças duradouras. Isso só me faz sentir melhor no geral e ainda sou a mesma pessoa, apenas uma versão mais saudável."

Rebel então notou que ela recebeu muita atenção desde que fez sua transformação, depois de se sentir "invisível". Segundo ela, as pessoas são tão obcecadas pelas mulheres, em particular, por sua aparência

"Recebi muitas resistências da minha própria equipe, na verdade, aqui em Hollywood, quando disse 'Ok, vou fazer este ano de saúde, sinto que realmente vou me transformar fisicamente e mudar minha vida'", disse a atriz.

