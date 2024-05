Purificadores de água comprados com vaquinha de Felipe Neto chegam ao Rio Grande do Sul

Até o momento, foram confirmadas 100 mortes em decorrência das enchentes no Rio Grande do Sul e 130 pessoas estão desaparecidas. O número de desabrigados passa de 67 mil desabrigados e o de desalojados está na casa dos 163 mil. Muitas dessas pessoas estão sem água e sem energia elétrica.

Em seu perfil no X, Felipe Neto prestou contas aos doadores e se defendeu das críticas. Ele também afirmou que vai processar quem o acusa de usar as doações de forma indevida, com foco em reverter os valores de indenizações para mais ações sociais.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após arrecadar mais de R$ 4,8 milhões em um dia, Felipe Neto organizou a compra de 220 purificadores de água para enviar aos locais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

