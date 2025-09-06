Programação da TV Aberta neste domingo (07)
Por Folha de São Paulo
06/09/2025 9h15 — em
Arte e Cultura
CULTURA
05h00 Arte & Matemática
05h30 Especial Cultura Meio Ambiente
06h00 Viola, Minha Viola
07h00 Vamos Pedalar
07h30 Saúde Brasil
08h00 Missa de Aparecida
09h00 Balaio
10h00 Agrocultura
10h30 Brasil, Mostra A Tua Cara!
11h00 Boas Práticas
12h00 Outro Olhar: Uma Nova Perspectiva
12h30 Informando Direito
13h00 Léo, O Caminhão
13h05 Planeta Palavra
13h15 Oi, Duggee!
13h20 Simon, O Supercoelho
13h30 Um Herói do Coração
13h45 Meu Amigãozão
14h00 Masha e o Urso
14h15 Viola e Tambor
14h30 Gildo
14h45 Aninha. A Infância de Cora Coralina
14h55 Godofredo
15h00 Milo
15h15 Bluey
15h30 44 Gatos
15h45 O Show da Luna
16h00 Mulheres pela Independência
17h00 Planeta Terra
18h00 Repórter Eco
18h30 Salvos da Extinção
19h30 Matéria de Capa
20h00 Persona em Foco
21h00 Café Filosófico
22h00 Cinecult: Nem Tudo é Verdade
23h45 Futurando
00h15 Camarote.21
00h45 Minidocs
01h30 A Arte de Ver
02h00 Figuras da Dança
02h30 Mosaicos
03h30 Educação Brasileira
04h30 Cultura Memória
SBT
06h00 SBT Notícias
07h00 Pé na Estrada
07h30 SBT Sports
08h30 Chaves
09h00 Notícias Impressionantes
11h00 Sorteio da Tele Sena
11h15 Domingo Legal
18h15 Roda a Roda
19h00 Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel
GLOBO
05h45 Santa Missa
06h35 Globo Comunidade
07h05 Auto Esporte
07h35 Globo Rural
08h45 Viver Sertanejo
09h30 Esporte Espetacular
10h25 Futebol 2025
12h35 Temperatura Máxima: Samaritano
14h30 Domingão Com Huck
15h30 Bora Pro Jogo
15h45 Futebol 2025
18h10 Domingão Com Huck
20h30 Fantástico
23h10 Estrela da Casa
23h45 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos
00h35 Domingo Maior: Batman Begins
02h55 Comédia Na Madruga - Vai Que Cola I
04h00 Hora Um
RECORD
06h00 Programa do Templo
07h00 Santo Culto em seu Lar
08h00 Programação IURD
09h00 Record Kids - Desenhos Bíblicos
10h30 Eu, A Patroa e as Crianças
11h00 Eu, A Patroa e as Crianças
12h15 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris
14h00 Game dos 100
15h45 Acerte ou Caia
18h15 Love & Dance
19h45 Domingo Espetacular
23h00 Esporte Record
00h00 Chicago Med
01h00 Programação IURD
REDE TV!
05h00 A Hora Do Zap
06h00 Ultrafarma
07h00 Ultrafarma - Missa Iguape
08h00 Ultrafarma
08h30 Programa Mundo Empresarial
09h00 São Paulo da Sorte
10h00 Igreja Universal do Reino de Deus
11h45 Educação Na TV - Apeoesp
11h55 A Hora Do Zap
12h15 Igreja Cristã Maranata
12h45 A Hora Do Zap
13h00 Inovamed - De Bem Com a Saúde
14h00 A Hora Do Zap
16h15 A Hora Do Zap
17h15 Para Aqui!
20h15 Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Goiás - Ao Vivo
22h30 Podk Liberados
23h30 Mega Sonho
00h40 A Hora Do Zap
01h00 Jogo Na Tela
02h00 Madrugada Animada
03h00 Igreja da Graça No Seu Lar
GAZETA
06h00 Igreja Universal
08h00 Gazeta Shopping
11h00 Gazeta Motors
12h00 Gazeta Imóveis
13h00 Gazeta Shopping
20h30 Programa Seguro
21h00 Mesa Redonda
23h00 Gazeta Shopping
BAND
05h30 +info
06h00 Band Kids - Os Chocolix
07h00 Band Kids - Os Chocolix
07h30 Posso Crer no Amanhã
08h30 Jornada do Empreendedor
09h00 Rio de Prêmios
09h30 Fórmula 1: GP da Holanda - Ao Vivo
12h00 Viva Sorte
13h30 Show do Esporte
16h00 Masterchef Amadores - Reapresentação
18h00 Apito Final
20h00 Perrengue na Band
22h00 Planeta Selvagem
23h00 Canal Livre
00h05 Estilo Arte 1
00h35 Economia Pra Você
01h05 Linha de Combate - Reapresentação
01h35 Linha de Combate - Reapresentação
02h30 Fórmula 1: GP da Holanda - Compacto
04h00 Game Show Bandbet
**Programação esportiva neste domingo (07)**
SBT
07h30 SBT Sports
GLOBO
07h05 Auto Esporte
09h30 Esporte Espetacular
10h25 Futebol 2025
15h45 Futebol 2025
RECORD
23h00 Esporte Record
REDE TV!
20h15 Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Goiás - Ao Vivo
GAZETA
21h00 Mesa Redonda
BAND
09h30 Fórmula 1: GP da Holanda - Ao Vivo
13h30 Show do Esporte
18h00 Apito Final
02h30 Fórmula 1: GP da Holanda - Compacto
ASSUNTOS: Arte e Cultura