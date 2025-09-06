



Programação da TV Aberta neste domingo (07)

CULTURA

05h00 Arte & Matemática

05h30 Especial Cultura Meio Ambiente

06h00 Viola, Minha Viola

07h00 Vamos Pedalar

07h30 Saúde Brasil

08h00 Missa de Aparecida

09h00 Balaio

10h00 Agrocultura

10h30 Brasil, Mostra A Tua Cara!

11h00 Boas Práticas

12h00 Outro Olhar: Uma Nova Perspectiva

12h30 Informando Direito

13h00 Léo, O Caminhão

13h05 Planeta Palavra

13h15 Oi, Duggee!

13h20 Simon, O Supercoelho

13h30 Um Herói do Coração

13h45 Meu Amigãozão

14h00 Masha e o Urso

14h15 Viola e Tambor

14h30 Gildo

14h45 Aninha. A Infância de Cora Coralina

14h55 Godofredo

15h00 Milo

15h15 Bluey

15h30 44 Gatos

15h45 O Show da Luna

16h00 Mulheres pela Independência

17h00 Planeta Terra

18h00 Repórter Eco

18h30 Salvos da Extinção

19h30 Matéria de Capa

20h00 Persona em Foco

21h00 Café Filosófico

22h00 Cinecult: Nem Tudo é Verdade

23h45 Futurando

00h15 Camarote.21

00h45 Minidocs

01h30 A Arte de Ver

02h00 Figuras da Dança

02h30 Mosaicos

03h30 Educação Brasileira

04h30 Cultura Memória

SBT

06h00 SBT Notícias

07h00 Pé na Estrada

07h30 SBT Sports

08h30 Chaves

09h00 Notícias Impressionantes

11h00 Sorteio da Tele Sena

11h15 Domingo Legal

18h15 Roda a Roda

19h00 Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel

08h30 Bom Dia & Cia Com Patati Patatá

09h30 Primeiro Impacto

11h00 Alô Você

13h45 Maria do Bairro

14h45 Casos de Família

15h45 Fofocalizando

17h00 A Caverna Encantada

18h00 Porta dos Desesperados

18h30 Aqui Agora

19h45 SBT Brasil

21h00 As Filhas da Senhora Garcia

22h15 Programa do Ratinho

23h15 No Alvo

00h15 The Noite com Danilo Gentili

01h15 Operação Mesquita

01h45 SBT Podnight

02h30 SBT Notícias

04h45 SBT Manhã

GLOBO

05h45 Santa Missa

06h35 Globo Comunidade

07h05 Auto Esporte

07h35 Globo Rural

08h45 Viver Sertanejo

09h30 Esporte Espetacular

10h25 Futebol 2025

12h35 Temperatura Máxima: Samaritano

14h30 Domingão Com Huck

15h30 Bora Pro Jogo

15h45 Futebol 2025

18h10 Domingão Com Huck

20h30 Fantástico

23h10 Estrela da Casa

23h45 Circuito Sertanejo - Melhores Momentos

00h35 Domingo Maior: Batman Begins

02h55 Comédia Na Madruga - Vai Que Cola I

04h00 Hora Um

RECORD

06h00 Programa do Templo

07h00 Santo Culto em seu Lar

08h00 Programação IURD

09h00 Record Kids - Desenhos Bíblicos

10h30 Eu, A Patroa e as Crianças

11h00 Eu, A Patroa e as Crianças

12h15 Record Kids - Todo Mundo Odeia o Chris

14h00 Game dos 100

15h45 Acerte ou Caia

18h15 Love & Dance

19h45 Domingo Espetacular

23h00 Esporte Record

00h00 Chicago Med

01h00 Programação IURD

REDE TV!

05h00 A Hora Do Zap

06h00 Ultrafarma

07h00 Ultrafarma - Missa Iguape

08h00 Ultrafarma

08h30 Programa Mundo Empresarial

09h00 São Paulo da Sorte

10h00 Igreja Universal do Reino de Deus

11h45 Educação Na TV - Apeoesp

11h55 A Hora Do Zap

12h15 Igreja Cristã Maranata

12h45 A Hora Do Zap

13h00 Inovamed - De Bem Com a Saúde

14h00 A Hora Do Zap

16h15 A Hora Do Zap

17h15 Para Aqui!

20h15 Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Goiás - Ao Vivo

22h30 Podk Liberados

23h30 Mega Sonho

00h40 A Hora Do Zap

01h00 Jogo Na Tela

02h00 Madrugada Animada

03h00 Igreja da Graça No Seu Lar

GAZETA

06h00 Igreja Universal

08h00 Gazeta Shopping

11h00 Gazeta Motors

12h00 Gazeta Imóveis

13h00 Gazeta Shopping

20h30 Programa Seguro

21h00 Mesa Redonda

23h00 Gazeta Shopping

BAND

05h30 +info

06h00 Band Kids - Os Chocolix

07h00 Band Kids - Os Chocolix

07h30 Posso Crer no Amanhã

08h30 Jornada do Empreendedor

09h00 Rio de Prêmios

09h30 Fórmula 1: GP da Holanda - Ao Vivo

12h00 Viva Sorte

13h30 Show do Esporte

16h00 Masterchef Amadores - Reapresentação

18h00 Apito Final

20h00 Perrengue na Band

22h00 Planeta Selvagem

23h00 Canal Livre

00h05 Estilo Arte 1

00h35 Economia Pra Você

01h05 Linha de Combate - Reapresentação

01h35 Linha de Combate - Reapresentação

02h30 Fórmula 1: GP da Holanda - Compacto

04h00 Game Show Bandbet

