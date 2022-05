Príncipe William e Kate Middleton vão à première de 'Top Gun: Maverick'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O príncipe William, 39, e a duquesa de Cambridge Kate Middleton, 40, foram com o ator Tom Cruise, 59, na première do longa "Top Gun: Maverick", na Leicester Square, em Londres, no Reino Unido, na noite de quinta-feira (19),

Kate usava um vestido Roland Mouret preto longo com um decote branco ombro a ombro. Ela optou pelo cabelo solto, mas usado atrás das orelhas, que destacou os brincos.

Enquanto o príncipe William foi com um clássico smoking preto e gravata borboleta, mas se divertiu com o tema da noite através de seus sapatos. Ele usava mocassins Crockett & Jones bordados com aviões F18.

O príncipe, que era um piloto de helicóptero da Royal Air Force, e Kate foram apresentados a outros membros do elenco, como Jennifer Connelly e Miles Teller, que interpreta o filho do amigo de Cruise, Goose, do filme original.

Cruise ofereceu a mão a Kate enquanto ela subia alguns degraus, a certa altura da noite.

Na estreia em Londres não será a primeira vez que o príncipe William e Kate assistirão ao tão esperado filme. O duque e a duquesa de Cambridge teriam recebido uma exibição especial da sequência de Top Gun a convite de Cruise, que ouviu que William era fã do filme original de 1986.

"Temos muito em comum", disse Cruise sobre a realeza na estreia, de acordo com o My London. "Nós dois amamos a Inglaterra e somos ambos aviadores, ambos adoramos voar."