Preta Gil está acordada e com 'parâmetros clínicos normais', diz novo boletim médico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil está em "bom estado geral" após ter sido submetida a uma nova cirurgia em seu tratamento contra o tumor de reto. Na noite desta quinta-feira (17), a equipe da artista divulgou um boletim médico disponibilizado pelo Hospital Sírio-Libanês, que atualiza o estado de saúde dela.

"A cirurgia transcorreu sem intercorrências e, no momento, encontra-se acordada, em bom estado geral, com parâmetros clínicos normais, em cuidados pós-operatórios em Unidade de Terapia Intensiva", diz um trecho do documento.

O boletim informado, ainda, que Preta segue em acompanhamento pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, da Dra. Roberta Saretta, do Dr. Frederico Jose Ribeiro Teixeira Junior, da Dra. Fernanda Cunha Capareli e do Dr. Fernando Freire de Arruda.

Mais cedo, Flora Gil, mulher de Gilberto Gil, havia contado que sua enteada estava bem.