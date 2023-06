Preta Gil diz que casamento tirava sua energia e que precisava de paz

Segundo ela, o rompimento foi sem brigas, apesar das "surpresas que me magoaram mais ainda". Vale lembrar que Godoy já foi flagrado com outra mulher.

"Meu instinto me dizia que esse casamento não me fazia bem. Eu tinha que ter paz para me tratar e só tinha problemas que tiravam minha energia. [A separação] vai doer, mas foi necessário", revelou. "Importante ter amor próprio."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Preta Gil, 48, desabafou no Mais Você (Globo) a respeito de sua separação com o personal trainer Rodrigo Godoy. À Ana Maria Braga, revelou que a relação tirava sua energia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.