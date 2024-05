Portal de vídeo que conectava Dublin a Nova York é desligado após interações 'inapropriadas'

O artista responsável pela instalação, Benediktas Gylys, solicitou que os visitantes tivessem comportamento "familiar". "Acho que todos podem pensar que há uma criança de sete anos do outro lado do portal que quer se conectar com a outra cidade e acenar para as pessoas", disse o artista a um canal irlandês.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um portal de vídeo que conectava as cidades de Dublin e Nova York foi tirado do ar uma semana após sua inauguração.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.