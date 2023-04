Polícia recebe novas denúncias de violência contra Jonathan Majors, astro da Marvel

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais mulheres teriam denunciado o ator Jonathan Majors por abuso sexual. O astro da Marvel, conhecido por ter vivido Kang em "Homem-Formiga", está sendo investigado após uma denúncia de estrangulamento, agressão e assédio a uma mulher. Segundo o site Variety, mais vítimas teriam procurado a polícia.

O escritório da Promotoria Distrital de Manhattan segue apurando o caso e, nos últimos dias, supostas vítimas teriam procurado o local para falar sobre outros abusos semelhantes cometidos por Majors.

Com a repercussão, de acordo com o Deadline, o astro teria sido retirado do elenco de dois filmes - o drama "The Man in My Basement" e a cinebiografia do cantor Otis Redding. Nesta semana, o empresário do artista também o abandonou, assim como sua agência de relações públicas.

Majors foi preso no dia 25 de março por conta de uma suposta briga doméstica com uma mulher de 30 anos, que não teve seu nome divulgado. A vítima foi levada ao hospital com "ferimentos leves na cabeça e no pescoço", segundo as autoridades.

No dia 8 de maio, está marcada uma audiência em que Majors responderá pelas acusações de assédio e agressão.