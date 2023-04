'Beau Tem Medo' e novo 'Os Três Mosqueteiros' chegam ao cinema em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Oito novos filmes entram em cartaz nos cinemas de São Paulo nesta quinta-feira (20). Entre os destaques, a produção assinada por Ari Aster acompanha um homem que sofre com problemas psiquiátricos e que repentinamente perde sua mãe controladora.

Outra opção que estreia nas telonas é "Os Três Mosqueteiros - D’Artagnan", que conta a conhecida história em uma nova versão. Confira a lista completa dos filmes que estreiam nesta quinta-feira (20) na capital.

Beau Tem Medo

O longa tem direção e roteiro de Ari Aster, a mente por trás do terror "Hereditário". Outro nome de peso do filme é Joaquin Phoenix, que interpreta o protagonista Beau, um homem paranoico que embarca em uma jornada após a morte repentina de sua mãe.

EUA, 2023. Direção: Ari Aster. Com: Joaquin Phoenix, Kylie Rogers e Parker Posey. 18 anos

A Morte do Demônio - A Ascensão

Beth viaja para a casa de sua irmã mais velha, Ella, que vive em Los Angeles com os três filhos. Durante a estadia, a mãe das crianças é possuída por um demônio com sede de sangue, forçando a família a lutar por sua sobrevivência.

EUA, 2023. Direção: Lee Cronin. Com: Alyssa Sutherland, Lily Sullivan e Morgan Davies. 18 anos

Ninguém É de Ninguém

O longa é inspirado no livro homônimo escrito por Zíbia Gasparetto. Na trama, o casal Gabriela e Roberto vive uma crise por causa do ciúme do marido, que imagina uma traição.

Brasil, 2023. Direção: Wagner de Assis. Com: Carol Castro, Danton Mello e Rocco Pitanga. 16 anos

Pacifiction

O longa foi exibido no Festival de Cannes em 2022 e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo do mesmo ano. A trama acompanha um funcionário do alto comissário da Polinésia Francesa em meio a rumores sobre a volta dos testes nucleares na região.

Espanha, 2022. Direção: Albert Serra. Com: Benoît Magimel, Pahoa Mahagafanau e Sergi López. 14 anos

Para’í

O longa marca a estreia de Vinicius Toro na direção de um filme ficcional. A trama acompanha Pará, uma garota indígena que vive em São Paulo. Quando ela encontra uma espiga de milho guarani tradicional, começa uma busca pelo conhecimento de suas origens.

Brasil, 2018. Direção: Vinicius Toro. Com: Monique Ramos, Samara Cristina e Lucas Augusto. Livre

Rio Doce

Tiago é um jovem de 28 anos que descobre quem é seu pai ausente e vai atrás dessa outra parte da família. Quando conhece suas meias-irmãs, passa a questionar a sua própria identidade e muda a sua forma de ser e de ver o mundo.

Brasil, 2021. Direção: Felipe Fernandes. Com: Okado Do Canal, Cíntia Lima e Cláudia Santos. 14 anos

A Terra Negra dos Kawa

Na trama, cientistas escavam uma região no interior do Amazonas em busca de solo fértil. Conforme se aproximam de um território indígena, notam que a terra tem poderes mágicos.

Brasil, 2017. Direção: Sergio Andrade. Com: Mariana Lima, Felipe Rocha e Marat Descartes. 16 anos

Os Três Mosqueteiros - D’Artagnan

D‘Artagnan é um jovem que sonha em fazer parte da guarda real. Quando é dado como morto, vai a Paris à procura de seus agressores, mas se envolve em uma guerra que põe em risco o futuro da França. Em meio ao caos, ele se alia a Athos, Porthos e Aramis, os três mosqueteiros do rei.

França, 2023. Direção: Martin Bourboulon. Com: Eva Green, Vincent Cassel e Vicky Krieps. 14 anos