Phil Collins se separa pela segunda vez da ex-mulher e quer despejá-la de sua mansão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Phil Collins, 69, quer entrar com um processo para despejar a sua ex-mulher Orianne Cevey de sua mansão na Flórida. A informação foi divulgada pelo TMZ.

Segundo o site, o músico e Orianne se separaram pela segunda vez após ela ter casado com outro homem em agosto. Na ocasião, afirma o TMZ, a designer de joias teria dito para ele que faria uma viagem de negócios para Las Vegas.

Ainda de acordo com fontes ouvidas pelo site, Collins deu um prazo até a tarde de sexta (9) para que a ex-mulher fizesse as suas malas e fosse embora, mas ela se recusou. Por causa disso, ele pretende entrar com uma ordem de despejo nesta semana.

Oficialmente, Orianne e o cantor se separaram em 2006 após seis anos de casamento e dois filhos. Dez anos depois, eles voltaram a se relacionar. Ainda segundo o TMZ, no acordo de separação, de 2008, a designer de joias ficou com US$ 46,76 milhões (cerca de R$ 258 milhões na cotação atual), e agora Collins não quer que ela receba mais nada. Ele continua, de acordo com o site, cuidando das despesas dos filhos.

O advogado de Orianne, Frank Maister, disse em comunicado ao jornal The Sun, que o assunto será tratado no tribunal, e não na "coluna de fofocas".