Pedro Sampaio faz The Town rebolar com remix de funk, Backstreet Boys e Lady Gaga





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um show de fogos de artifício deu início à apresentação que mais enlouqueceu o público do The Town até agora. Foi com o sucesso de funk "Poc Poc" que o DJ Pedro Sampaio surgiu no palco The One, um dos principais do festival que toma o Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Nem parecia que uma hora e meia antes, naquele mesmo espaço, a cantora Duda Beat havia encerrado um show morno para pouca gente. Pedro Sampaio fez a plateia, lotada, dançar e pular praticamente durante o show inteiro, que começou às 19h20, com o festival já muito mais cheio que à tarde.

Ele misturou seu repertório, cheio de hits de funk, com remixes de sucessos do pop internacional. Depois de "No Chão Novinha", sua parceria com Anitta -que ganhou performance superelaborada no The Town, repleta de dançarinos-, ele foi à mesa de DJ para tocar versões eletrônicas de "Where Have You Been", de Rihanna, e "Set Fire to the Rain", de Adele.

Outro dos momentos que mais empolgou o público foi quando ele tocou "Bye Bye Bye", hit da banda Backstreet Boys, que encabeça a programação do The Town nesta sexta-feira. Antes deles se apresentam também Luísa Sonza e o americano Jason Derulo.

Sampaio fez isso de cima de uma plataforma, erguida vários metros acima do palco. O The One já é fácil de ver por todo o público porque fica na base de um morro, mas com o artista mais alto ficou ainda mais fácil de olhar direto para o palanque, sem ter de recorrer aos telões.

A estrutura toda do show impressiona. Havia mais quatro plataformas erguidas para bailarinas fazerem suas coreografias à vista de todos. O jogo de luzes era frenético, e ajudou na ambientação do show.

Toda essa aparelhagem ajuda a distrair o público do que alguns podem considerar um problema -Sampaio mal canta e usa bases altas. Isso ficou evidente quando ele apresentou "Escada do Prédio", um dos seus sucessos mais recentes, que lançou com a mineira Marina Sena.

Mas ninguém parecia estar ali para ouvir um grande vocalista. Com copos de cerveja nas mãos, as pessoas requebravam, gritavam, tiravam selfies, e respondiam às perguntas de Sampaio como se ele estivesse do ladinho delas. O cantor tem um discurso sonhador, e diz frequentemente que os fãs vão realizar seus sonhos não importa o que aconteça.

Antes de virar uma estrela do funk, Sampaio era DJ em festas de formatura. A partir do funk "Sentadão", que lançou em 2019, ele ganhou projeção nacional, chegou às rádios e conquistou os ouvintes de música pop. Ajudou ele se aliar a divas brasileiras do gênero, como Anitta e Luísa Sonza, de quem se tornou amigo próximo.

No Lollapalooza de 2023, o artista contou ser bissexual. Fez isso ao som de "Toda a Forma de Amor", sucesso de Lulu Santos, de quem também virou colega. À Folha de S.Paulo, ele disse que se inspirou no rapper americano Lil Nas X, que é gay e incomodou conservadores dos Estados Unidos com clipes sensuais. "O cara surgiu como rapper, e quando estava em primeiro no mundo, com uma música estourada, se assumiu gay."

Apesar de animada, a apresentação de Sampaio no The Town não tem muita novidade em relação à que vem fazendo há alguns anos, exceto pelas músicas novas do seu repertório e por um ou outro remix de canções internacionais recentes, como "Abracadabra", de Lady Gaga e "Dtmf", do porto-riquenho Bad Bunny.