Escolhemos crescer juntos, diz Sophia Abrahão sobre terapia desde o início do namoro

Por Folha de São Paulo

12/09/2025 20h30 — em
Arte e Cultura



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sophia Abrahão, 34, refletiu sobre os desafios e aprendizados de seu relacionamento de mais de uma década com Sérgio Malheiros, 32. Em entrevista durante o The Town, a atriz contou que os dois começaram a namorar muito jovens e que precisaram amadurecer juntos para que a relação desse certo. "A gente era bem imaturo para muitas coisas, apesar de já trabalhar desde cedo. Então, tivemos que dar as mãos e escolher ficar", relembra.

Para fortalecer a parceria, eles buscaram ajuda profissional logo no início da relação. "Com um ano de namoro, a gente começou a fazer terapia de casal porque queria que desse certo", revela Sophia. Segundo ela, esse compromisso foi essencial para atravessar os momentos difíceis. "A gente poderia ter se abandonado ao longo do caminho por imaturidade, mas escolhemos crescer juntos."

A atriz também comentou sobre as frequentes perguntas que recebe sobre casamento e filhos. "Acho natural que exista essa curiosidade já que estamos 11 anos juntos, mas agora não é o momento", afirma. Para ela, um relacionamento duradouro vai muito além do amor romântico. "Claro que o amor é a base, mas existem muitas outras coisas importantes que a gente vem construindo desde o primeiro dia", diz.

Atualmente, Sophia e Sérgio vivem uma rotina parcialmente separada, já que ela está em cartaz com uma peça em São Paulo enquanto ele permanece no Rio de Janeiro. Mesmo com a distância, os dois seguem próximos. "Dá saudade, mas a gente se fala o tempo todo por ligação de vídeo e mensagens de áudio. A gente se apoia muito e isso faz toda a diferença", afirma. No The Town, Sophia aproveitou uma folga dos ensaios para curtir os shows no meio do público, como fã: "É uma energia completamente diferente".

