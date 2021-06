Paola Carosella se emociona ao ser vacinada contra Covid-19

O primeiro agradeceu a todos que estavam no posto. "A energia no posto de saúde do Rio era tão positiva que saí com proteção dupla: a vacina e a alegria de profissionais que trabalham com amor", escreveu Assunção.

A vacina foi a Coronavac. "Feliz da vida! Viva a ciência, os médicos e profissionais de saúde", completou a cozinheira ao publicar o vídeo do momento e que recebe a aplicação no braço.

"É uma emoção difícil de explicar. Vacinação hoje em São Paulo para minha idade, 48 anos, no posto do Memorial da América Latina vazio ainda. Estou chorando. Viva o SUS, gente", escreveu ela.

