Now United apresenta nova integrante, a libanesa Nour Ardakani

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Now United anunciou nesta semana a nova integrante do grupo, a libanesa Nour Ardakani. Ela foi apresentada aos fãs em uma transmissão no canal oficial do grupo no YouTube.

Moradora de Beirute, a 16ª integrante do Now United é cantora e dançarina. Segundo material de divulgação, ela vai se juntar aos demais artistas no próximo final de semana em Dubai, onde todos gravarão novas músicas e clipes.

Para entrar no grupo, Nour passou por um processo de seleção que incluiu milhares de candidatos de diversas regiões do mundo. Os 13 mais bem avaliados participaram de uma audição virtual com Simon Fuller, criador do grupo, com o coreógrafo Kyle Hanagam e com o diretor de elenco Kerrie Mailey. Outros integrantes mais antigos também estavam presentes.

"Estou muito grata por esta oportunidade de ingressar no Now United, para fazer o que amo e representar o país que amo", disse Nour. "Cantar e dançar são minha paixão e ter a chance de fazer isso com tantos talentos incríveis de diferentes países e culturas é um sonho que se tornou realidade para mim."

"Nour é uma jovem intérprete excepcional", elogiou Fuller. "Ela tem um talento natural e é uma cantora maravilhosa e verdadeira, com suavidade e entusiasmo. No entanto, é a personalidade dela que mais me impressiona. Ela tem uma confiança tranquila, maturidade e inteligência muito além de sua idade. Ela vem de uma parte extraordinária do mundo, rica em história, cultura e artes. Nour é a escolha perfeita e ela deixará a região e o Líbano muito orgulhosos."

O Now United foi criado em 2017 e conta com mais de 100 milhões de seguidores em redes sociais. O grupo é formado por membros de 15 países (México, Brasil, Coreia do Sul, Rússia, China, Reino Unido, Índia, Filipinas, EUA, Alemanha, Finlândia, Japão, Canadá, Senegal e Austrália). A representante brasileira é a atriz e cantora Any Gabrielly, 17.