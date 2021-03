Natalie Portman aparece mais musculosa em gravações de 'Thor: Amor e Trovão'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Algumas fotos em que a atriz Natalie Portman, 39, aparece com braços musculosos têm viralizado nas redes sociais. As imagens foram feitas nos bastidores do filme "Thor: Amor e Trovão", programado para chegar aos cinemas em 2022.

Alguns internautas duvidaram que as imagens sejam reais ou que não tenha sido colocado edição nelas. Mas houve quem a tenha comparado ao ator Chris Hemsworth, que interpreta Thor.

Se o filme for fiel aos quadrinhos, é a personagem de Natalie quem consegue levantar o martelo do herói e quem assume o lugar dele após o personagem se tornar indigno. Ela vira a Deusa do Trovão. Talvez por isso tenha de parecer mais forte.

As filmagens ocorrem na Austrália, e Natalie é uma das protagonistas do filme na pele da cientista Jane Foster. Porém, no longa ela terá poderes especiais e voará.

Antes de poder gravar, Natalie teve de ficar em quarentena no país por causa da pandemia do novo coronavírus. A pausa obrigatória aconteceu por duas semanas em um hotel providenciado pelo governo local.