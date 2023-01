Namorada de Gérard Piqué vai parar no hospital com crise de ansiedade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estudante Clara Chía, 23, namorada de Gérard Piqué, 36, não suportou a pressão da exposição pública do namoro com o ex-jogador do Barcelona e foi parar recentemente no Hospital Quirónsalud com crise de ansiedade, segundo o jornal espanhol El Periódico. Ela é acusada de ser o pivô da separação de Piqué e Shakira, 46, e está sobrecarregada com os ataques nas redes.

Na semana passada, ela virou assunto novamente em toda a imprensa após o ex-jogador assumir publicamente o namoro nas redes sociais. Ele postou uma foto ao lado da namorada no Instagram após trocas de indiretas recentes com a ex-mulher, a cantora colombiana Shakira, 46, e boatos de que traiu a namorada.

Piqué e Clara estão juntos desde agosto de 2022, quase dois meses após o ex-jogador e Shakira anunciarem o fim do casamento de 11 anos. O ex-jogador foi flagrado de mãos dadas com Clara no fim do ano passado, mas os rumores do envolvimento dele com a estudante existem há mais tempo.

O suposto caso extraconjugal de Piqué e Clara ganhou ainda mais repercussão na imprensa no início deste ano após Shakira lançar a música "Music Sessions" com muita ironia e várias indiretas ao ex-marido. No single, a cantora ataca Clara e diz que ela vale mais que uma de 22 -uma referência a idade da estudante. O clipe da música ultrapassou a marca de 150 milhões de visualizações no YouTube.

Em outro trecho da música, a cantora fala que o ex-marido trocou um relógio Rolex por um Casio e uma Ferrari por um Twingo. Piqué não se intimidou e deu o troco na ex-mulher anunciando em uma live o patrocínio da marca Casio no campeonato Kings League e chegou a um compromisso dirigindo um Twingo. Em meio a briga pública do ex-casal, Clara decidiu não sair de casa com medo da reação das pessoas.

Após Piqué assumir o namoro nas redes, os internautas fizeram comentários deixando claro que preferem a cantora colombiana. "Shaki team! Tomara que ela poste [foto] logo com outro boy", comentou Gabriela Sales na publicação feita pelo ex-jogador. "Olha, gente! Um Casio e um Twingo", escreveu a Vanessa Guará zombando do casal.

A influenciadora brasileira Drika Marinho também defendeu a cantora colombiana. "Shakira wonderful [maravilhosa], Marília Mendonça nunca esteve errada, a geleia vendo isso", escreveu fazendo referência ao pote de geleia que fez Shakira desconfiar que estava sendo traída -alguém tinha comido o doce que apenas ela gostava.