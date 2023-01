Cássia Kis diz estar desempregada para reduzir indenização em processo

O grupo pede retratação e indenização de R$ 250 mil. O Grupo Arco Íris pede uma "retratação pública em veículo de comunicação de alcance nacional que deverá ser reproduzida nas mídias sociais da ré" e "indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 250 mil para fins de promoção de políticas e programas direcionados ao enfrentamento da discriminação e LGBTfobia no contexto artístico".

Cássia Kis falou em "destruição da família". "Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem. [...] O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?", questionou.

A ação civil pública, no valor de R$ 250 mil, é movida pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT em resposta às falas de Kis em uma transmissão ao vivo com a jornalista Leda Nagle.

