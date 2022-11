Mostra de Cinema de SP premia 'Aftersun' e 'Exu e o Universo'

Também estão inclusos na lista "Pacifiction", "A Mãe e a Puta", "All The Beauty and the Bloodshed", "Noite Exterior", "Racionais: Das Ruas de São Paulo pro Mundo", "Nayola", "Joyland" e "Salgueiros Cegos, Mulher Dormindo". Os ingressos custam entre R$ 24 e R$ 30.

Já o prêmio da crítica foi para o nacional "Elis e Tom, Só Tinha de Ser com Você", de Roberto de Oliveira, e o italiano "Noite Exterior", de Marco Bellocchio. A Abraccine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema, escolheu, entre os diretores brasileiros estreantes, Sandro Kakabadze, de "À Margem do Ouro", para receber seu troféu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.