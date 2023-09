Morre Steve Harwell, ex-vocalista da banda Smash Mouth, aos 56 anos

"O legado de Steve viverá através da música", disse em nota o empresário. "Com Steve, o Smash Mouth vendeu mais de 10 milhões de álbuns em todo o mundo e liderou as paradas com dois singles de sucesso # 1, cinco singles no Top 40, três singles no Hot 100, quatro álbuns da Billboard 200 e uma indicação ao Grammy".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vocalista Steve Harwell, conhecido por hits com a banda Smash Mouth, morreu nesta segunda-feira, 4 de setembro, de insuficiência hepática. O artista estava em sua casa, em Idaho, onde recebia cuidados paliativos, e acompanhado pela família. A informação foi confirmada por Robert Haye, empresário do grupo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.